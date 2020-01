Sabores típicos flavienses em destaque no primeiro fim-de-semana de fevereiro

Mostra do “saber fazer ancestral” das gentes locais, com venda de produtos genuínos como o famoso fumeiro, o conceituado Presunto, o Folar e os Pastéis de Chaves, os vinhos, entre muitos outros artigos de elevada qualidade que conta já com 15 edições.

Já tem data marcada o evento gastronómico que Chaves promove anualmente. Durante três dias – 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro – os “Sabores de Chaves” ocuparão um lugar de destaque na gastronomia da região Norte do país. É a maior montra de promoção dos sabores típicos flavienses, através da exposição, venda e degustação dos diferentes produtos locais.

Para além do fumeiro (alheira, linguiça, salpicão, chouriços variados), ex-libris do certame, o presunto, o Pastel e o Folar de Chaves, o pão centeio, os vinhos, o mel e as compotas são alguns dos produtos genuínos de elevada qualidade que os visitantes poderão encontrar no Pavilhão Municipal, no primeiro fim-de-semana de fevereiro.