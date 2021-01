Sabores de Chaves: uma montra do que melhor se produz na região

Os Sabores de Chaves regressam, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, num formato que passa a ser exclusivamente online, com a participação da Escola Profissional, representada pelos alunos Bruno F. e Carlos C. A nova edição deste certame gastronómico pretende apoiar os produtores locais, com os sabores flavienses a ocupar lugar de destaque na gastronomia da região Norte do país. Os Sabores de Chaves em segurança e conforto, agora no seu domicílio.

Já na sua 16.ª edição, o evento Sabores de Chaves surge com o desígnio de posicionar no mercado os produtos tradicionais flavienses, dando-lhes uma imagem diferenciadora e de modernidade, capaz de gerar mais atratividade e competitividade.

O objetivo do Município de Chaves é promover a riqueza gastronómica tradicional e os saberes artesanais da região, numa homenagem ao engenho e arte dos flavienses na criação e produção de produtos de excelência, ao longo dos tempos.

Acompanhe em www.saboresdechaves.pt