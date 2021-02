Sabores de Chaves reinventa-se e revela-se um sucesso

A 16ª edição deste certame, exclusivamente a decorrer online, teve início no passado fim de semana e será prolongado durante todo o ano

A nova edição deste certame gastronómico, a decorrer online, surge com o desígnio de posicionar no mercado os produtos tradicionais flavienses, dando-lhes uma imagem diferenciadora e de modernidade, capaz de gerar mais atratividade e competitividade.

Com a criação da plataforma promocional – www.saboresdechaves.pt – o Município de Chaves pretende promover a riqueza gastronómica tradicional e os saberes artesanais da região. Esta plataforma já contou com mais de cinco mil visitantes, sendo que 30% correspondem a visitas do estrangeiro, sobretudo de países como o Reino Unido, França, Estados Unidos e Canadá, que têm feito o contacto direto com os produtores, de acordo com o interesse nos produtos disponibilizados.

Tendo em conta não ter sido possível a realização do certame nas condições dos anos anteriores, devido à pandemia do Covid-19, a decisão de investir na promoção online foi um sucesso. Para a vereadora da autarquia, Paula Chaves, “esta foi a resposta possível para proporcionar aos produtores deste evento uma oportunidade de projetarem as suas vendas, sendo pelos mesmos, considerada como uma mais valia”.

Para assinalar o evento gastronómico, agendado para o último fim de semana de janeiro, a plataforma proporcionou a transmissão de três showcookings, realizados pelo nutricionista das Termas de Chaves, Filipe Ferreira, pelos alunos da Escola Profissional de Chaves, Bruno F. e Carlos C., encerrando o programa, o Chefe Cordeiro, embaixador do certame.

Esta plataforma, de caráter dinâmico, para além de dar a conhecer produtores e produtos, vai apresentando também receitas de conceituados chefes nacionais, e de várias personalidades convidadas, que se associaram a este projeto aceitando o desafio de trabalhar com as iguarias gastronómicas flavienses, na elaboração de pratos requintados de autor, reinventando o tradicional de uma forma criativa e divertida, mas mantendo o sabor e qualidade reconhecida.

Bolo de Castanha e amêndoa, migas de chícharros com fumeiro, folhado de figo pingo-mel, croquetes de alheira e pudim de castanha, são algumas das receitas que se encontram disponíveis para cada um poder experimentar e saborear na segurança do seu lar.

Recorde-se que integram esta plataforma 12 cozinhas regionais certificadas, oito produtores de licores e compotas, oito produtores de panificação e pastelaria, cinco produtores de produtos regionais, dois produtores de vinhos e outras bebidas.

A plataforma vai ser incrementada ao longo do ano, com produtos da época, para dinamização da oferta, contribuindo desta forma, para a mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia. Agora é o fumeiro, mas depois vem o folar, o pastel, a fruta, os licores, as compotas, produções sazonais que o produtor pode acrescentar à plataforma de forma gratuita.

Para além da plataforma digital, poderá também encontrar alguns destes produtores no Mercado Municipal de Chaves, na feira semanal de quarta-feira.