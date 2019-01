“Sabores de Chaves” promove sabores típicos flavienses no primeiro fim-de-semana de fevereiro

Mostra do “saber fazer ancestral” das gentes locais, com venda de produtos genuínos como o famoso fumeiro, o conceituado Presunto, o Folar e os Pastéis de Chaves, os vinhos, entre muitos outros artigos de elevada qualidade vai já na 14º edição.

Já tem data marcada o evento gastronómico que Chaves promove anualmente. Durante três dias – 1, 2 e 3 de fevereiro – os “Sabores de Chaves” ocuparão um lugar de destaque na gastronomia da região Norte do país. São catorze anos consecutivos de promoção dos sabores típicos flavienses, através da exposição, venda e degustação dos diferentes produtos locais.

Para além do fumeiro (alheira, linguiça, salpicão, chouriços variados), ex-libris do certame, o presunto, o Pastel e o Folar de Chaves, o pão centeio, os vinhos, o mel e as compotas são alguns dos produtos genuínos de elevada qualidade que os visitantes poderão encontrar no Pavilhão Municipal, no primeiro fim-de-semana de fevereiro.

“Sabores de Chaves” é já um dos eventos gastronómicos de referência da região Norte, que conta na sua edição de 2019 com a participação de 51 expositores de venda de produtos alimentares, enchidos e artesanato, distribuídos por 68 stands, além de diversos momentos de demonstrações culinárias elaboradas pelo conceituado chefe Cordeiro.

Além da mostra e venda de produtos, a autarquia associa ao evento um apelativo cartaz de animação, que contempla dois concertos. Na sexta-feira, sobe ao palco do Pavilhão Municipal o grupo Evil Mary e no sábado, no Pavilhão Expoflávia, o grupo Sangre Ibérico, ambos pelas 22h00.

Durante os três dias de evento, os restaurantes flavienses terão na sua ementa os mais típicos pratos, com destaque para o naco de vitela. Uma tripla combinação – feira, gastronomia e animação – que visa atrair os visitantes, convidando-os a desfrutar de todo o concelho, rico em património, história, cultura, estâncias termais e natureza.

O evento “Sabores de Chaves” é organizado pelo Município de Chaves e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.