Sabores de Chaves exclusivamente online

Medidas de confinamento em vigor originam a suspensão da venda presencial na Feira Gastronómica Sabores de Chaves prevista para o último fim de semana de janeiro, passando a ser exclusivamente uma montra online.



Com data marcada, para os próximos dias 29, 30 e 31 de janeiro, os Sabores de Chaves regressam num formato totalmente diferente, uma reformulação que na edição de 2021 não contempla a presença física no Pavilhão Municipal.



Num formato alternativo, serão utilizadas as novas tecnologias para levar mais longe os produtos, produtores e sabores da cidade e da região. Os produtores serão a estrela maior desta edição, com um impulso aos serviços de promoção, divulgação e venda dos produtos de forma inovadora e digital.



A programação da feira será assegurada pelo embaixador do certame, Chefe Cordeiro, que mostrará via virtual variados show-cookings, com a ajuda de Chefes locais, bem como de um conjunto de novas caras que transformarão os produtos tradicionais em receitas de vanguarda.



Com o objetivo de limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública, assegurando as cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais, a nova edição deste certame gastronómico pretende apoiar os produtores locais, com os sabores flavienses a ocupar lugar de destaque na gastronomia da região Norte do país.



Os Sabores de Chaves em segurança e conforto, agora no seu domicílio.