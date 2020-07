Rui Rio em Vila Real: “assimetrias demonstram que não estamos num país desenvolvido”

O líder do Partido Social-Democrata (PSD) esteve, na última sexta-feira, no concelho de Vila Real, para participar nas “Conferências da Juventude”, a convite da Youth Acadamy. Esta sessão, que decorreu nos claustros do ex-Governo Civil, esteve subordinada ao tema “Jovens e Interior”.

No âmbito da conferência, o social-democrata falou de um “brutal desequilíbrio existente em Portugal, entre o interior e o litoral, mas fundamentalmente entre as concentrações urbanas (áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto) e tudo o resto”.

Rui Rio reconheceu que as diferenças realizadas demonstram que, afinal, “não estamos num país completamente desenvolvido”. “Estas assimetrias que existem em Portugal são um dos sintomas que demonstram que não somos um país verdadeiramente desenvolvido. Porque um país desenvolvido não tem assimetrias como estas, entre os vários territórios”, disse Rui Rio.

Antes da conferência, o líder do PSD visitou as instalações da empresa OSM, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, que se dedica ao fabrico de martelos pneumáticos. Rui Rio verificou, assim, que a tecnologia e a inovação não são apenas um exclusivo das áreas urbanas de Lisboa e Porto.

Reportagem completa na próxima edição do Notícias de Vila Real, quarta-feira nas bancas.