Rui Gonçalves representa Alto Tâmega no Rali Dakar 2021

Rui Gonçalves, piloto natural de Vidago, está a ter um magnífico desempenho no Rali Dakar 2021, representando a região do Alto Tâmega nas areias da Arábia Saudita.

A 43.ª edição da prova desportiva, constituída por 12 etapas e mais de 7.600 quilómetros, arrancou no passado sábado (dia 2) e termina a 15 de janeiro em Jeddah (Arábia Saudita).

É a estreia de Rui Gonçalves no Rali Dakar, competição que reúne participantes de vários países do mundo, sendo que conta ainda com a companhia de mais 14 pilotos portugueses, divididos pelas diferentes categorias.

Os municípios da CIM Alto Tâmega desejam a Rui Gonçalves o maior sucesso no Rali Dakar e anseia que a sua participação na prova culmine com uma excelente classificação.