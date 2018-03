Rua Direita vai receber “Mercado das 4 Estações”

Foi a tomar o café da manhã que um grupo de lojistas de Vila Real, teve a ideia. “Estávamos a tomar o pequeno almoço e pensámos: porque não fazemos um mercado, aqui na Rua Direita, com os produtos de cada uma das lojas?”, conta Encarnación Rubio, proprietária do restaurante Pintxo e que está na Rua Dr. Roque da Silveira – Rua Direita – há quase um ano. Loja a loja, a ideia foi-se apurando. “Vamos fazer um mercado por cada estação do ano. Queremos que seja um momento alegre e que as pessoas possam comprar e divertir-se aqui na Rua Direita e no Largo da Capela Nova”, conta Encarnación.

O mercado ganhou nome: “Mercado das 4 estações”. E a primeira edição, ainda de inverno, vai acontecer já no próximo sábado dia 17 de março, entre as 9h e as 19h e conta já com a adesão de 50 lojistas. O epicentro será a histórica Rua Dr. Roque da Silveira – conhecida por Rua Direita – e estende-se ao Largo da Capela Nova. Esta é uma iniciativa da comunidade, que “quer animar” a rua e o comercio tradicional e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real.

