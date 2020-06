Rotary Club de Vila Real entregou um computador na Escola Secundária de S. Pedro

Num momento em que muitas famílias passam por grandes dificuldades a Presidente do Rotary Club de Vila Real 2019/2020, Cláudia da Fonseca Guedes, procedeu à entrega de um computador portátil a aluno da Escola Secundária de S. Pedro, no início deste mês, para que possa aceder às aulas à distância e realizar os trabalhos escolares.

De sublinhar que esta ação foi articulada pelo Rotary Club de Vila Real com a Diretora da Escola Secundária de S. Pedro Dr.ª Rita Mendes e a Professora Ana Edite Cunha.

Em Portugal o Ensino Básico continua a ter aulas via telescola e os alunos do 11º e 12º anos voltaram à escola “física”. De relembrar, ainda, que as aulas à distância terminarão no próximo dia 26 de junho.