Rota Nacional 2: “Vespas Vintage Felgueiras” passaram por Vila Real

A associação “Vespas Vintage Felgueiras” esteve de passagem por Vila Real, na tarde do dia 27 de abril, no âmbito da iniciativa “A mítica Nacional 2 ao Contrário” de Faro a Chaves. Esta aventura, que decorreu de 25 a 28 de abril, levou os membros desta Associação a percorrerem 738,5Km, numa viagem invertida que terminou no Km 0 da EN2.



Nesta passagem pela “Bila”, os mais de 125 participantes fizeram uma paragem na Vila Velha, onde foram recebidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eugénia Almeida, que lhes deu as boas vindas e apresentou a cidade, a sua história e produtos regionais.

Tratou-se de mais uma iniciativa de sucesso no âmbito da promoção da Rota da Estrada Nacional 2 que, para além do apoio do Município de Vila Real/Museu da Vila Velha, contou com o patrocínio de várias empresas e associações da região – Adega de Favaios, Lavradores de Feitoria, Vespa Clube de Vila Real e a Confraria do Covilhete.