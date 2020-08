Rota dos Lavadouros: novo percurso pedestre de Mondim de Basto está disponível

Já se encontra disponível o novo Percurso Pedestre, em Mondim de Basto, Rota dos Lavadouros. Os lavadouros públicos são infraestruturas que podemos encontrar em muitas das freguesias do concelho de Mondim de Basto. Os exemplares que podemos descobrir neste roteiro apresentam diversos tamanhos e materiais construtivos distintos: uns construídos em pedra e outros em tijolo e argamassa. Contudo apresentam um elemento comum: uma laje para esfregar a roupa! Estes espaços eram também locais de socialização, uma vez que neles se juntavam várias mulheres em ambiente de conversa e convívio.

Este percurso é constituído por 8 km, com grau de dificuldade fácil, tendo os seus utilizadores que tomar algumas precauções por causa das elevadas temperaturas do Verão e ao piso escorregadio, na passagem pelo rio, no Inverno. As épocas aconselhadas são a Primavera e o Outono.

O Roteiro foi a proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2018, proposta essa apresentada por Eduardo Borges, natural e residente em Mondim de Basto.

A valorização destes equipamentos vem restituir-lhes o valor patrimonial e simbólico que ainda perdura na memória de muitos Mondinenses, como locais de encontro e de referência.

Pode descarregar o percurso na Página Oficial do Município, em https://municipio.mondimdebasto.pt/images/stories/02_turismo/oquefazer/folheto_rota_lavadouros.pdf

O momento foi assinalado com a presença do Vereador do Município de Mondim de Basto, Nuno Lage, o Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto, Carlos Martins e o vencedor do projeto, Eduardo Borges.