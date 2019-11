Rodonorte e Rede de Expressos assinam parceria para “melhorar oferta”

Na passada segunda-feira, dia 25 de novembro, a Rodonorte e a Rede de Expressos anunciaram a assinatura de um acordo de parceria, na área dos transportes de passageiros, com o objetivo de “melhorar e alargar o serviço aos utentes”, cuja oferta, a partir de agora, será conjunta entre as duas empresas.

Fonte da Rodonorte informou o NVR de que esta nova parceria não implicará a supressão de horários, pelo contrário, trata-se de um “ajustamento da oferta” e que “não será estanque”, ou seja, caso haja necessidade, poderão ser criadas mais viagens entre destinos com maior frequência. “Por exemplo, em vez de saírem dois autocarros da Rodonorte e da Rede de Expressos do Porto, ao mesmo tempo, às 8h00, e outros às 10h00, passará a haver viagens às oito, às nove e às dez da manhã”, informou a mesma fonte.

Com efeito, a partir de agora, a consulta dos horários deverá ser feita no site da Rede de Expressos (www.rede-expressos.pt), tal como a compra dos títulos de transporte que deixa de estar disponível no site da Rodonorte.

Quanto aos “Passes de Expresso”, são válidos até ao final do mês de dezembro, no entanto, durante este período, serão fornecidas alternativas de acordo com as necessidades de cada cliente. Tendo os mesmos de enviar um email para o departamento comercial (comercial@rodonorte.pt), no qual devem constar os dados do cliente e as necessidades concretas do mesmo.