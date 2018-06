Ribeira de Pena celebra Dia da Criança

O Município de Ribeira de Pena assinalou, no dia 1 de junho, o Dia da Criança com um conjunto de atividades preparadas especialmente para os mais novos.

As crianças dividiram-se entre o insuflável, as pinturas faciais, a modelagem de balões, a elaboração de cata-ventos e as atividades promovidas pelos técnicos de ambiente e pelo Ecomuseu. A festa foi ainda alegrada pela presença dos Minions que interagiram com os mais novos.

Paralelamente a Iberdrola, através da Biosfera, promoveu vários ateliês dedicados à compreensão e proteção da biodiversidade e do meio ambiente. Este é um exemplo do compromisso social da Iberdrola, através da aposta em atividades que envolvem a população mais jovem, contribuindo para uma melhor compreensão da envolvente ambiental e biológica da região, nomeadamente no concelho de Ribeira de Pena.

