Ribeira de Pena: viatura percorre o concelho com mensagem de sensibilização

Para garantir que a informação chega a toda a população, o Município de Ribeira de Pena disponibilizou uma viatura equipada com altifalante para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção no combate a COVID-19.

A viatura vai percorrer todas as freguesias do concelho com mensagens de sensibilização para o cumprimento das recomendações da Direção Geral de Saúde e com a divulgação da existência da rede de apoio do Projeto Social de Emergência “Todos por Todos”.

A mensagem reforça assim o apelo para que se continue a manter o distanciamento social, bem como quaisquer comportamentos de risco que coloquem em causa a saúde de todos. O projeto Social “Todos por Todos” continua a levar ao domicílio bens essenciais e medicação à população mais fragilizada do concelho e é assegurado a todos os ribeirapenenses, sem retaguarda familiar, que façam parte de grupos de risco. Agora este projeto passa a assegurar também o apoio aos infetados e as respetivas famílias, bem como aos que se encontram em isolamento profilático. Para beneficiar deste serviço contacte o número 966 748 206.

Esta iniciativa tem como objetivo alertar e sensibilizar a população para a importância da prevenção como uma das medidas mais eficazes para se evitar o contágio e a propagação de COVID-19.