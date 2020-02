Ribeira de Pena: sessão de esclarecimento sobre subsídios agrícolas

A Confederação de Agricultores, em parceria com o Município de Ribeira de Pena e a Associação Florestal de Ribeira de Pena, promoveu, no dia 27 de janeiro, no Auditório Municipal, uma sessão de esclarecimento sobre subsídios agrícolas.

Durante a sessão foram abordados os seguintes temas: parcelário, IB, ajudas do pedido único (RPB, greening, manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, medidas agro-ambientais, ajudas animais, florestação de terras agrícolas) e outros assuntos de interesse.

Esta iniciativa visou informar os agricultores Ribeirapenenses sobre os subsídios existentes e comunicar as alterações que entram em vigor em 2020, com vista a potenciar ao máximo a viabilidade das explorações agrícolas.

O período de candidaturas vai decorrer, de 1 de fevereiro a 30 de abril de 2020.