Ribeira de Pena: Roteiro das Minas apresenta Rota do Volfrâmio

O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal tem uma nova rota disponível para usufruto dos visitantes.

A Rota do Volfrâmio é composta por dezasseis sítios nas regiões Norte e Centro de Portugal, diretamente ligados à exploração ou interpretação deste mineral. Um dos locais que integram esta rota é o Museu do Volfrâmio em Cerva, espaço dedicado à história da exploração mineira no concelho de Ribeira de Pena e em particular no Couto Mineiro de Adoria, que chegou a ser um dos principais locais de extração de volfrâmio no país.

Além do concelho de Ribeira de Pena, a rota inclui locais dos concelhos de Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Vila Real, Montalegre, Matosinhos, Arouca, Covilhã e Idanha-a-Nova.