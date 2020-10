Ribeira de Pena reforça projeto social de emergência

Face à atual situação pandémica de COVID-19, o Município de Ribeira de Pena vai reforçar a linha da rede de apoio do Projeto Social de Emergência “Todos por Todos”.

Este projeto tem como objetivo levar ao domicílio bens essenciais e medicação à população mais fragilizada do concelho e é assegurado a todos os ribeirapenenses, sem retaguarda familiar, que façam parte de grupos de risco (pessoas com mais de 60 anos ou que sejam doentes crónicos).Devido ao aparecimento de casos COVID-19 no nosso concelho, este projeto passa a assegurar também o apoio aos infetados e as respetivas famílias, bem como aos que se encontram em isolamento profilático.

Esta iniciativa do Município de Ribeira de Pena continua assim a atuar na prevenção e combate a esta pandemia de forma a controlar os fatores de disseminação e contágio de COVID-19.Para beneficiar deste apoio, os interessados devem ligar para o contacto telefónico 96 674 82 06.