Ribeira de Pena recebeu “Missão País”

De 10 a 14 de fevereiro, um grupo de jovens universitários esteve em Ribeira de pena, no âmbito do projeto “Missão País”.

Durante uma semana, os jovens dividiram-se em pequenos grupos para desenvolver atividades distintas com a população em várias instituições, como o Agrupamento de Escolas e da Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena.

“Missão País” é um projeto católico de universitários que pretende levar os jovens para uma vila portuguesa, durante uma semana, para ajudar nas necessidades concretas dessa localidade. Essa semana foi preenchida com momentos de oração e partilha por este grupo de missionários que partilhou com a comunidade a sua alegria e boa disposição. Todos os anos a Missão País vai crescendo e vai percorrendo vários pontos do país.

A semana de voluntariado terminou com a apresentação de uma peça de teatro comunitário no Auditório Municipal de Ribeira de Pena, aberto a toda a comunidade.