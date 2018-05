Ribeira de Pena recebe 100 mil euros para projeto fluvial

O concelho de Ribeira de Pena vai receber 100 mil euros para concretizar um projeto de regularização fluvial, com vista a minimizar o impacto dos incêndios florestais de 2017.

Esta intervenção visa consolidar as margens do Rio Louredo, de modo a limitar o escoamento e arrastamento anormal de solos, em período de chuvas, e garantir o bom funcionamento da rede hídrica afetada pelos incêndios.

O concelho de Ribeira de Pena foi um dos dezoito municípios da região Norte contemplados com esta medida do Ministério do Ambiente.

O protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o Município de Ribeira de Pena foi assinado, no dia 21 de abril, em Alijó, pelo Administrador de Região Hidrográfica do Norte, José Carlos Pimenta Machado, e o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha. Na sessão estiveram presentes o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.