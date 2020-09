Ribeira de Pena: plogging pelas margens do Rio Póio

O CLDS 3G “Sol Nascente”, em parceria com o projeto Cultura para Todos e o Município de Ribeira de Pena promoveram, no dia 26 de setembro, um plogging pelas margens do Rio Póio, em Alvadia.

Plogging é uma atividade que consiste em recolher lixo enquanto se pratica atividade física.

Durante o percurso, os participantes tiveram oportunidade de desfrutar de sublimes paisagens e tradições rurais e ainda recolheram vários resíduos perfazendo no total cerca de vinte sacos do lixo de cinquenta litros cada.

A atividade teve como objetivo a recolha lixo nas margens do Rio Póio e sensibilizar a população para o impacto ambiental.

Esta iniciativa contou com o apoio da Junta de Freguesia de Alvadia e dos Baldios da Freguesia de Alvadia.