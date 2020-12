Ribeira de Pena: Pai Natal distribuiu prendas aos alunos do pré-escolar

O Município de Ribeira de Pena surpreendeu os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, com a visita do Pai Natal.

Num ano letivo completamente atípico, e sendo o Natal uma época tão especial e com tanto simbolismo, principalmente para as crianças que vivem estes dias com tanta ansiedade e alegria, a Câmara Municipal decidiu deliciar as crianças através da presença do Pai Natal que lhes levou pequenos presentes.

Para o Presidente João Noronha, mais do que atender ao valor das prendas, é importante enaltecer o espírito natalício e fomentar junto das crianças os valores e sentimentos associados ao natal, como a partilha, a solidariedade e a igualdade entre todos.