Ribeira de Pena: obras de alargamento do Pontão de acesso à Póvoa

A obra de beneficiação e alargamento do Pontão de acesso à Póvoa, freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, prossegue a bom ritmo.

A empreitada inclui a construção de um pontão que vai garantir maior segurança rodoviária e ao mesmo tempo, assegurar o escoamento de águas pluviais e melhorar o escoamento da linha de água existente.

Trata-se de um investimento total do Município de Ribeira de Pena de 72.610€ que vai melhorar as condições de segurança e acessibilidade deste local.

Esta obra representa mais um passo no compromisso assumido pelo atual executivo municipal, liderado pelo Presidente João Noronha com vista a melhorar e modernizar as acessibilidades, a segurança rodoviária e garantir o bem-estar da população.