Ribeira de Pena: Museu do Linho do Ecomuseu elogiado em revista internacional

O trabalho desenvolvido pelo Ecomuseu de Ribeira de Pena no Museu do Linho mereceu elogio na edição 31/2020 da revista Urban Challenge – Urbani Izziv. Trata-se de um artigo da autoria da Prof.ª Daniela Angelina Jelinčić sobre o projeto KEEP ON do Interreg Europe, onde aborda exemplos de boas práticas na aplicação de fundos comunitários em várias regiões da Europa. O Museu do Linho é o único projeto português abordado neste artigo, elogiado pela sua abordagem participativa no planeamento e gestão do museu.

A revista Urban Challenge – Urbani Izziv é uma revista científica editada pelo Instituto de Planeamento Urbano da República da Eslovénia, dedicada à disseminação do conhecimento e discussão sobre questões contemporâneas de planeamento espacial.

O artigo pode ser visualizado através do site da revista, em http://www.urbani-izziv.si/en-gb/Content_r/id/77/id_k/r ou através do link http://www.urbani-izziv.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2020/urbani-izziv-en-2020-31-01-06.pdf