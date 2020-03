O Município de Ribeira de Pena iniciou o Projeto Social de Emergência “Todos por Todos” com o objetivo de levar ao domicílio os bens essencias, de forma a que seja cumprida a medida mais importante no âmbito da prevenção do COVID19.

A autarquia vai assegurar este serviço a todos os Ribeirapenenses que façam parte de Grupos de Risco (+60 anos ou doentes crónicos sem retaguarda familiar).

Para beneficiar deste apoio, os interessados devem ligar para o contacto telefónico 96 674 82 06.