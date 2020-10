Ribeira de Pena: executivo municipal entregou 16 mil euros em incentivos à natalidade

Durantes os meses de julho, agosto e setembro, o Município de Ribeira de Pena entregou 16 mil euros a 12 agregados familiares, no âmbito do incentivo à natalidade.

Este subsídio é atribuído da seguinte forma: 1000€ para o 1.º filho, 1500€ para o 2.º filho, 2000€ para o 3.º filho, 3000€ para o 4.º filho e seguintes.

Desde janeiro de 2020 e até ao momento, o Executivo Municipal, liderado pelo presidente João Noronha, entregou já 34 mil euros a 26 famílias, para fazer face às despesas com os recém-nascidos.

Esta é mais uma medida adotada pelo atual executivo municipal com o objetivo de apoiar as famílias, desenvolver estratégias de estímulo à natalidade e à fixação da população no concelho, de modo a criar condições que favoreçam o bem-estar e a qualidade de vida dos Ribeirapenenses.

Desde outubro de 2017, o Município de Ribeira de Pena já entregou 107 mil euros em incentivos à natalidade a 91 famílias ribeirapenenses para ajudar as famílias a fazer face às despesas com os recém-nascidos.