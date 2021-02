Ribeira de Pena: entregues dezenas de equipamentos para ensino à distância

O Município de Ribeira de Pena entregou material informático ao Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, para que os alunos do concelho possam acompanhar o ensino à distância imposto pela pandemia da covid-19.

Com a suspensão de todas as atividades letivas presenciais, em consequência do surto epidemiológico Covid-19, tornou-se crucial assegurar que todos os alunos assistam às aulas virtuais.No total foram entregues 30 tablets e 18 equipamentos de internet móvel para que os alunos, sem acesso a essas ferramentas, referenciados pelo Agrupamento de Escolas, consigam assistir às aulas sem nenhum constrangimento.

No entanto, os alunos sem qualquer conetividade não poderão ficar isolados e sem acesso às atividades letivas. Assim, nos casos em que os alunos não têm acesso à internet e em que não é possível comunicar com eles de outra forma, o Município continuará a estabelecer, à semelhança do que se verificou no ano letivo anterior, uma rede de ligação com o Agrupamento de Escolas, assegurando o transporte para que estes possam deslocar-se à escola para continuar a assistir às aulas.Esta é mais uma medida do Município de Ribeira de Pena para diminuir os impactos negativos da pandemia de covid-19.