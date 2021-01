Ribeira de Pena: entregues 48 mil euros em bolsas de estudo

O Município de Ribeira de Pena entregou, ontem, no Auditório Municipal, bolsas de estudo a 92 estudantes universitários que, no ano letivo 2019/2020, frequentaram com aproveitamento escolar o ensino superior.

O Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, durante a sessão de entrega das bolsas de estudo realçou a importância da qualificação dos jovens ribeirapenenses, salientando que, felizmente, se tem verificado um aumento dos número de alunos de Ribeira de Pena a frequentarem o ensino superior, sinal de que as famílias reconhecem a importância da formação académica dos seus filhos e que têm investido no desenvolvimento de competências técnico-científicas e profissionais dos mesmos. O Presidente João Noronha desejou, ainda, sucesso a todos os alunos que já acabaram os seus cursos superiores e que estão a ingressar no mercado de trabalho, assim como expressou votos de um bom ano para todos os estudantes de Ribeira de Pena.

Esta medida de apoio às famílias representou um investimento da autarquia no montante de 48.450,00€, visando contribuir para a educação e formação dos alunos universitário, ajudando os agregados familiares a suportarem despesas com que se deparam todos os anos, como propinas, transporte e alojamento dos estudantes universitários.