Ribeira de Pena: entregues 26 mil euros para comparticipar medicamentos

O Município de Ribeira de Pena entregou cheques referentes ao pagamento da comparticipação de medicamentos.

No total foram entregues cerca de 26 mil euros a 253 beneficiários do Cartão Social Mais, que correspondem a despesas efetuadas entre 1 de Julho e 30 de novembro de 2020.

O executivo municipal, liderado pelo Presidente João Noronha, tem cumprido a sua promessa de pagar a tempo e horas as comparticipações dos medicamentos aos idosos mais carenciados do concelho.

Desde a sua tomada de posse, em outubro de 2017, o atual executivo municipal já entregou cerca de 167 mil euros a beneficiários do cartão social mais, regularizando assim todas as despesas referentes a este programa social.

O Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos constitui um complemento às políticas sociais do Município no combate às desigualdades sociais, à progressiva inserção social e melhoria das condições de vida da população.