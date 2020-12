Ribeira de Pena: construção de Estação de Tratamento de Águas Residuais em Alvadia

O Município de Ribeira procedeu à instalação de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), em Alvadia.

Esta intervenção tem como objetivo responder a uma antiga e legítima reivindicação da população da freguesia de Alvadia, onde a rede de saneamento básico era inexistente, traduzindo de forma clara a falta de investimento de anteriores autarcas neste ponto do concelho.

A instalação da ETAR está integrada na obra de execução de saneamento e vai assegurar o devido tratamento dos efluentes domésticos e contribuir para a preservação dos recursos hídricos.

O atual executivo municipal liderado pelo Presidente João Noronha, mantem-se empenhado no alargamento da rede de saneamento básico, com vista a garantir uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes.

Trata-se de uma obra adjudicada em cerca de 320 mil euros, comparticipada em 272 057,59€ pelo Fundo de Coesão (FC), sendo a restante verba assegurada pelo Município.

Esta obra vai contribuir para a preservação dos recursos hídricos e trazer mais qualidade de vida aos residentes deste ponto do concelho.

A operação “Rede de drenagem de águas residuais de Alvadia” desenvolve-se no âmbito de uma candidatura do Município de Ribeira de Pena ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.