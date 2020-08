Ribeira de Pena: consignada requalificação da Praça do Município

O Município de Ribeira de Pena assinou o auto de consignação da obra de requalificação da Praça do Município. A nova obra, destinada à requalificação da Praça do Município, vem dar forma a uma muito desejada pretensão da população Ribeirapenense – dotar de uma nova apresentação a mais relevante artéria do coração da Vila e concelho de Ribeira de Pena.

A importante intervenção projetada visa restruturar e ampliar o espaço permitindo que munícipes e visitantes façam o usufruto de um lugar de maior beleza e funcionalidade. A nova Praça do Município irá incluir uma zona verde polivalente e será dotada de mobiliário urbano adequado. O espaço modernizado estará ainda mais apto para a realização dos mais variados eventos culturais. O espaço, central por excelência, será assim mais valorizado e reunirá todas as condições para bem receber e melhor apresentar-se a todos quantos aqui vivem e aos que nos visitam.

Nesta fase da intervenção, o foco está na criação de um espaço público de múltiplas funções e de acessos pedonais adaptados às condições de mobilidade e acessibilidade para cidadãos condicionados. O importante projeto de requalificação do centro histórico da Vila, que representa um investimento total de 233 093,99 mil euros, co-finnaciado em 178 398,00 mil euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), é fruto da aprovação de mais uma candidatura a fundos comunitários apresentada pelo atual executivo municipal liderado por João Noronha.