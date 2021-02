Ribeira de Pena: concluída requalificação de estrada na Rua da Várzea

O município de Ribeira de Pena terminou a obra de pavimentação da Rua da Várzea, em Manscos, freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega. A obra incluiu a pavimentação em betão betuminoso e melhoria da drenagem das águas pluviais.

A empreitada integra o plano de requalificação da rede viária em todo o concelho – Urbanizações no Município, com vista a melhorar e modernizar as acessibilidades, a segurança rodoviária e garantir o bem-estar da população.A execução desta obra vai contribuir para a melhoria da acessibilidade a este local e ao mesmo tempo realizar um antigo desejo da população.

A conclusão desta obra representa mais um passo no compromisso assumido pelo atual executivo municipal, liderado por João Noronha, na melhoraria as condições de vida dos ribeirapenenses.