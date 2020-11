Ribeira de Pena: concluída obra de restauro do património da Igreja Matriz do Divino Salvador

A obra de restauro do Altar Mor da Igreja Matriz do Divino Salvador, na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, está concluída.

A Igreja Matriz do Divino Salvador foi construída no século XVIII e é um imponente templo em estilo rococó dedicado a São Salvador, onde se destacam os elementos decorativos da fachada, as guardas laterais em madeira, os cadeirais confessionário e o imponente altar-mor, em talha dourada e polícroma, onde figuram São Salvador e São Miguel Arcanjo.

Esta intervenção, que incluiu o restauro das peças e retábulos e pintura mural do altar-mor, resultou de um protocolo entre o Município de Ribeira de Pena, a Direção Regional da Cultura do Norte e a Iberdrola.

A obra representa um investimento total de 33.883,96€ e visou a recuperação, conservação e manutenção do património cultural e religioso do nosso concelho.