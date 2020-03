Ribeira de Pena: Comissão Municipal de Proteção Civil discute COVID-19

A Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu, no dia 16 de março, no Museu Escola – Casa da Cultura de Ribeira de Pena, para efetuar um ponto de situação sobre a evolução da situação do COVID-19.

Nesta reunião estiveram representados a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, os Bombeiros Voluntários de Cerva, a GNR Ribeira de Pena, a GNR- UEPS Ribeira de Pena, a Autoridade de Saúde Municipal, a Santa Casa da Misericórdia de Cerva, a Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena e a Associação Florestal de Ribeira de Pena. Participaram ainda os presidentes das cinco juntas de freguesia e a enfermeira da Unidade Móvel de Saúde.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, informou os presentes das medidas aprovadas ao nível da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega CIM-AT.

A Autoridade Municipal de Saúde deu conta da situação epidemiológica e salientou que no Alto Tâmega não há casos confirmados. As forças de segurança informaram as medidas que estão a ser implementadas.

Durante a reunião foi demonstrada preocupação com a circulação no concelho de trabalhadores transfronteiriços.

Nesta reunião, foram sinalizadas as fragilidades do território e as dificuldades que podem ocorrer perante um cenário mais complexo. Foi discutida a implementação de um plano de ação para acorrer às necessidades da população idosa, mais isolada e vulnerável.

As entidades representadas comprometeram-se a trabalhar em conjunto em prol da saúde pública, para enfrentar e superar esta pandemia.