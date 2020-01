Ribeira de Pena: comemorações do São Brás com Desfile das Carranhosas

As Carranhosas voltam a animar as ruas de Ribeira de Pena, no âmbito das comemorações de São Brás, nos dias 31 de janeiro e 1, 2 e 3 de fevereiro.

Ao longo de quatro dias poderá degustar os pratos típicos da região, das couves com feijões aos milhos ricos e dançar ao som da música popular.

No dia 3 haverá missa em honra de S. Brás que inclui a tradicional bênção do pão e de seguida poderá saborear o típico caldo de farinha servido com orelheira.

Os EHATB, o Município de Ribeira de Pena, a Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e a Fábrica da Igreja Paroquial do Salvador organizam este evento que se assume, cada vez mais, como uma das melhores festas de inverno da região.

O evento decorrerá no Pavilhão Gimnodesportivo de Ribeira de Pena.