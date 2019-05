Ribeira de Pena celebrou Dia Internacional dos Museus

Em celebração do Dia Internacional dos Museus realizou-se em Ribeira de Pena, no dia 18 de maio, o Roteiro dos Museus que percorreu a rede museológica do Ecomuseu de Ribeira de Pena.

Os participantes tiveram oportunidade de conhecer em pormenor o Museu da Escola, o Museu da Venda Nova, a Casa de Camilo|Friúme, o Museu do Volfrâmio e o Museu do Linho através de visita guiada, ao mesmo tempo que usufruíram de um percurso pelas mais belas paisagens do concelho.

Além das exposições permanentes, os visitantes puderam ainda conhecer as exposições “Ação Escola SOS Azulejo”, no Museu da Escola, e “Carvão de Aço”, no Museu do Volfrâmio, as reservas do Ecomuseu, no Museu da Venda Nova”, e conhecer os núcleos em desenvolvimento que, brevemente, serão uma realidade. No Museu do Linho, o Grupo de Tecelagem de Limões revelou os segredos do trabalho artesanal do linho, dando a oportunidade de cada visitante experimentar o trabalho no tear. Em cada local houve ainda a oportunidade de explorar a história de cada localidade e a evolução do concelho.

A celebração do Dia Internacional dos Museus é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Museus (ICOM), este ano subordinada ao tema “Os museus como centros culturais: o futuro da tradição”. O Município de Ribeira de Pena associou-se a esta celebração através do Ecomuseu que, com esta experiência, permitiu aos participantes viver a história, as memórias e as tradições da comunidade ribeirapenense.