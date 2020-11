Ribeira de Pena avança com requalificação da Praça do Município

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, assinou o auto da consignação da obra de “Requalificação da Praça do Município e Envolvente da igreja Matriz do Divino Salvador”. Assim, depois de concluídos todos os trâmites do concurso público lançado pela autarquia para seleção da firma adjudicatária, a obra, cujo projeto técnico mereceu aprovação da Direção Regional de Cultura, irá iniciar-se nas próximas semanas.

A intervenção projetada consagra a Praça do Município como espaço central da vila de Ribeira de Pena e beneficia simultaneamente toda a envolvente do espaço público, dotando-a de identidade própria e de maior versatilidade, além de assegurar a criação de acessos pedonais adaptados às condições de mobilidade e acessibilidade de todos os cidadãos.

A execução desta obra, juntamente com as intervenções que já estão em curso junto ao edifício dos Paços do Concelho, vai completar a requalificação urbana do espaço público no coração da sede do concelho, valorizando a grandiosidade distintiva da Igreja Matriz do Divino Salvador.

Esta obra representa um investimento do Município no montante de 568.966,09€, e será financiada através de um protocolo celebrado pelo atual executivo municipal com a Direção Regional de Cultura do Norte e com a Iberdrola.

A intervenção a realizar irá dar uma imagem mais moderna e harmoniosa a todo o espaço, criando uma zona mais aprazível e convidativa à sua fruição pela comunidade local e pelos visitantes.A coroar a requalificação urbana e paisagística do núcleo urbano de Ribeira de Pena, brevemente será lançado pela autarquia o concurso público para a obra de “Requalificação e Ampliação dos Paços do Concelho”, onde irá surgir a Loja do Cidadão de Ribeira de Pena.