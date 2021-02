Ribeira de Pena: arranca vacinação para idosos com mais de 80 anos

Os idosos do concelho de Ribeira de Pena, com mais de 80 anos, começaram a receber a vacina contra a COVID-19.A vacina está a ser administrada nas instalações do Centro de Saúde de Ribeira de Pena.

Estão também a ser vacinados utentes com mais de 50 anos que apresentem uma das co-morbilidades identificadas como de risco para internamento ou desfecho fatal relativamente à covid-19, como doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica.

A listagem desses utentes é enviada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para o Centro de Saúde, que posteriormente entra em contacto com eles para proceder ao agendamento da administração da vacina.

Esta é uma nova etapa da fase 1 do plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, que se prolongará até ao final de março, conforme prevê a primeira fase do plano nacional.