Ribeira de Pena: aberto concurso para construção da nova Ponte – Casas Novas

A proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, para a abertura do concurso público da empreitada “Retificação do Traçado e da Ponte Nova sobre o Rio Louredo, Casas Novas” foi aprovada por unanimidade, na reunião de Câmara, no dia 12 de agosto.

A travessia no atual pontão, dadas as suas dimensões e características, não oferece as condições de segurança ideais, tornando-se arriscada e mesmo impossível quando chove com muita intensidade. Esta situação obriga a que a população de Agunchos e Formoselos, quando precisa de se deslocar ao centro da vila de Cerva, tenha de fazer um desvio maior pela estrada de acesso a Asnela, percorrendo mais 4km em cada viagem. Também devido ao facto do pontão ficar frequentemente submerso, o transporte escolar acaba por sofrer bastantes constrangimentos.

A concretização deste projeto vem finalmente colmatar o troço de acesso a Cerva, dando resposta a uma antiga e legítima reivindicação da população de Agunchos e Formoselos que se estendia há várias décadas.

O Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, salientou que “esta ponte era um velho anseio da população de Agunchos e Formoselos e por isso mesmo dar forma a esta obra é um motivo de grande satisfação pessoal”.

Por sua vez, o Presidente da Junta de Cerva e Limões, Fernando Lourenço, referiu que “esta aspiração, muito antiga, de termos a ponte sobre o rio Louredo, aquilo que para muitos nem sequer foi um sonho ou ousadia tem agora concretizados os passos mais significativos para a realização final do projeto” e que “este marco seria impossível sem a audácia e visão do nosso Presidente de Câmara, João Noronha, que sempre acompanhou os anseios da sua população”.

A construção desta nova ponte foi, desde sempre, uma das preocupações destes autarcas que se empenharam em torna-la realidade. Esta obra representa um investimento total de 1.108.496,00€ suportado na totalidade pelo Município de Ribeira de Pena.

Com esta intervenção que vai garantir a circulação em segurança, ao longo de todo o ano, na estrada que liga as localidades de Cerva, Casas Novas e Agunchos, o atual executivo honra uma vez mais os compromissos do programa sufragado, nas últimas eleições autárquicas.