Ribeira de Pena: 5ª Festa da Truta do Rio Beça

A 5ª edição da Festa da Truta do rio Beça realizou-se, nos dia 24 e 25 de março, em Canedo, com o objetivo de valorizar os produtos locais e dinamizar turisticamente este ponto do concelho de Ribeira de Pena.

A par da truta de excelente qualidade, foi possível provar e adquirir neste certame o presunto, as bicas de carne e o folar feitos com o fumeiro típico das regiões do Barroso. Para aguçar ainda mais o paladar, foi uma ótima ocasião para provar as cavacas caseiras, o mel e o vinho produzidos na freguesia de Canedo.

No dia 24, a manhã começou com o convívio dos pescadores. De tarde, celebrou-se a missa em honra de São José, seguida da procissão até à capela da Senhora de Fontelos.

De seguida, foi aberto o recinto da Festa da Truta, onde se concentraram os produtores locais. Neste espaço a música, a boa comida e a animação foram uma constante ao longo do fim de semana.

No domingo, realizou-se a caminhada “Rota da Truta do Rio Beça”, a prova das trutas e a tradicional chega de bois.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, destacou as características únicas da truta do Rio Beça, dada a qualidade das suas águas, salientando a importância de investir na promoção dos produtos locais, com vista a alavancar e dinamizar a economia e atrair mais visitantes a Canedo.

A V Festa da Truta do Rio Beça foi promovida pelos EHATB, pelo Município de Ribeira de Pena, pela Junta de Freguesia de Canedo e pela Associação de Caça e Pesca do Lezenho.