Ribeira de Pena: 390 mil euros para requalificação do Parque de Lazer da Senhora da Guia

Foi assinado o auto da consignação da obra de Requalificação do Parque de Lazer da Senhora da Guia, freguesia de Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena.

Esta é uma obra há muito esperada pelos habitantes da freguesia de Santa Marinha, que vão agora ver executada através do esforço do atual executivo municipal liderado pelo presidente João Noronha. A empreitada inclui, entre outros, a criação de uma rede de percursos ao longo da encosta que permitirão a fruição da zona da encosta, de forma a articular o Largo da Capela da Senhora da Guia com a zona envolvente, alteração do edifício sanitário e recuperar e melhorar o sistema de vegetação e vistas.

Esta obra exige um investimento muito significativo por parte do Município que vai avançar, mesmo sem financiamento.Trata-se de um investimento de 390.643,79€ que será totalmente suportado pelo Município de Ribeira de Pena, e vai contribuir para a melhoria das acessibilidades a este local, vai permitir uma maior segurança pedonal e vai também contribuir para que a população possa usufruir, sem constrangimentos, deste espaço.