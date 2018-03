RI13 e sapadores florestais em ação conjunta de limpeza de mato

No passado sábado, na localidade de Sequeiros da freguesia de Mouçós em Vila Real, cerca de 30 militares do RI13 de Vila Real, em conjunto com as Equipas de Sapadores Florestais do concelho de Vila Real, procederam à limpeza dos 100 metros envolventes ao aglomerado populacional referido, conforme preconizado pela legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor.

O Município de Vila Real associou-se a essa iniciativa, contribuindo desta forma para o esforço nacional de sensibilização e informação sobre a prevenção do risco de incêndio florestal.

É intenção das entidades envolvidas utilizar a intervenção nesta aldeia, inserida numa das freguesias prioritárias definidas no Despacho nº 1913/2018, como uma intervenção exemplar. Isto permitirá que outras intervenções a desenvolver pelos proprietários de áreas florestais, confinantes com aglomerados populacionais, possuam um local ou intervenção como referencial.