RI 13 assinala os 100 Anos da Batalha de La Lys

O Regimento de Infantaria n.º 13 informa que vai decorrer em Vila Real, no dia 09 de abril, a Evocação dos 100 anos da Batalha de La Lys e a cerimónia militar Comemorativa do Dia da Arma de Infantaria e do Regimento de Infantaria nº13, presidida pelo Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército e Diretor Honorário da Arma de Infantaria, Tenente-General Fernando Celso Vicente de Campos Serafino.

Do programa, destaca-se, pelas 10h00, a Guarda de Honra, na Praça do Município, seguindo-se a cerimónia militar, às 11h00, na avenida 05 de outubro, junto à estação dos caminhos de ferro, onde, em 21 de abril de 1917, os militares do Regimento integraram o Corpo Expedicionário Português e embarcaram com destino à Flandres.

O desfile militar encerrará a cerimónia militar e a visita à Exposição “Evocação da GG – Batalha de La Lys”, pelas 17h30 nos Claustros da Câmara Municipal de Vila Real, encerrará o dia festivo.