Revista Forbes destaca Casa de Mateus como um dos 16 lugares a visitar em Portugal

A prestigiada revista Forbes escolheu 16 lugares imperdíveis em Portugal, para visitar, assim que se possa voltar a viajar em segurança. Três desses locais estão no interior Norte e um deles situa-se no concelho de Vila Real. Trata-se da Casa de Mateus, destacada como uma das “pérolas” a visitar nos arredores da Região Demarcada do Douro.

“Estamos muitos felizes pelo facto da Casa de Mateus estar, entre outros, ao lado do Palácio da Pena, da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, ou da Fortaleza de Sagres. Parabéns a todos”, referiu a instituição, através da página do Facebook.

“Se você já sonhou em morar em uma mansão barroca do início do século 18 com jardins bem cuidados, um lago para reflexão, uma capela particular e uma vinha em funcionamento, no local, o Palácio de Mateus é para você”, escreveu a conceituada revista.