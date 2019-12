Reunião para Defesa da Floresta Contra Incêndios em Vila Pouca de Aguiar

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado e o Comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro, Álvaro Ribeiro, estiveram presentes na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Para Alberto Machado, é preciso que se trabalhe neste período invernal para evitar incêndios no verão.

Nesta reunião, a 16 de dezembro, estiveram representantes da Câmara, entre os quais da Proteção Civil Municipal, das Freguesias, CCDRN, Bombeiros Voluntários, GNR, Aguiarfloresta, Norscut, Egis Portugal, Drapnorte e Ascendi.

O Coordenador Municipal da Proteção Civil, Duarte Marques, apresentou os pontos desta reunião que foram os seguintes: Emissão de parecer no âmbito de pedido de licenciamento relativo à construção de habitação – Freguesia de Vreia de Bornes; Emissão de parecer no âmbito de pedido de licenciamento relativo à construção de habitação – Freguesia de Capeludos; Emissão de parecer no âmbito de pedido de licenciamento relativo à construção de habitação – Freguesia de Alvão; Apresentação, discussão e aprovação da recalendarização das ações com o ajustamento pontual do desenho das redes de defesa da floresta contra incêndios a realizar previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Pouca de Aguiar, nos termos do n.º 2 do artigo 5º do Despacho 1222-B/2018, de 2 de Fevereiro; Apresentação, discussão e aprovação do Regulamento CMDFCI de Vila Pouca de Aguiar.