Realizou-se no passado dia 26 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho, uma reunião do Conselho Municipal de Educação, onde foram analisados vários assuntos de interesse escolar.

Entre os conteúdos apresentados estiveram a apreciação ao arranque do ano letivo 2018/2019, onde se constatou que o número de alunos inscritos aumentou comparativamente ao ano letivo anterior.

O Plano Municipal de Educação (PME) para o presente ano escolar também foi alvo de análise e aprovação, destacando-se o aumento dos apoios sociais atribuídos pela autarquia, nomeadamente com o alargamento da oferta dos manuais escolares aos alunos do 3º ciclo de estudos e a implementação de novas atividades como é o caso do “Atelier de Natal”, ação que irá realizar-se pela primeira vez e que visa a ocupação dos tempos livres resultantes das férias de Natal.

Desta forma, e à semelhança do que já acontece nas férias da Páscoa e do verão, as crianças e jovens do concelho poderão ocupar os tempos livres de forma didática, divertida e com o devido acompanhamento.

Além da apreciação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, também foi feito um ponto de situação relativamente ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), plano composto pelas operações “Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar” e “Guerreiros de Sucesso/Ações de Enriquecimento Curricular”, que tiveram início em maio passado.

Estas ações têm como objetivos melhorar o sucesso escolar dos alunos, prevenir o abandono escolar precoce e reforçar as competências ao nível das aprendizagens em diferentes áreas, privilegiando um acompanhamento personalizado e multidisciplinar, através de equipas especializadas.

