Reunião do Conselho Local de Ação Social de Boticas

O Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Boticas esteve reunido esta quarta-feira, dia 8 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O encontro, presidido pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, permitiu analisar e avaliar as iniciativas desenvolvidas a nível local.

No que diz respeito ao Plano de Ação para o ano 2019, foi feito um balanço positivo, uma vez que foram concretizadas todas as ações programadas para os quatro eixos estratégicos de intervenção, nomeadamente a melhoria da qualidade de vida de grupos vulneráveis, promoção da educação e formação, empreendedorismo e fixação da população e a dinamização do setor turístico e cultural.

O Plano de Ação para 2020, além de dar continuidade às atividades desenvolvidas no ano transato, inclui duas novidades, a iniciativa “Recordar é Viver”, que decorre no âmbito do projeto social “Dar Vida aos Anos Envelhecendo”, e a ação “Cultura para Todos”.

Apesar de ter sido aprovado, o plano irá ser implementado de forma condicionada devido ao surto pandémico de Covid-19.

A reunião serviu ainda para Fernando Queiroga comunicar que arrancou no passado dia 1 de julho, o Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) “Boticas ComVida”, programa cuja execução das ações está a cargo da Câmara Municipal e que tem como premissas promover a inclusão social dos cidadãos, através de medidas que contribuam para o aumento da empregabilidade, combater a pobreza e desenvolver o envelhecimento ativo no Concelho.

O autarca aproveitou a ocasião para manifestar a sua preocupação relativamente à preparação atempada do ano letivo 2020/2021, bem como às dificuldades sentidas pela população na reposição das consultas médicas desmarcadas por causa da pandemia, assunto que já foi exposto pelo autarca junto da ARS Norte.