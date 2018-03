Reunião de trabalho sobre a limpeza de terrenos junto a edificações

O executivo municipal reuniu com várias entidades, no dia 1 de março, na Casa da Cultura – Museu da Escola, com objetivo de articular a limpeza de terrenos junto a edificações, no âmbito da prevenção do risco de incêndio florestal.

Estiveram representados nesta reunião o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Associação Florestal de Ribeira de Pena, as Juntas de Freguesia e os Conselhos Diretivos dos Baldios de Seirós, Melhe, Alvadia e de Agunchos e Formoselos.

Este encontro procurou envolver os maiores proprietários florestais do concelho de Ribeira de Pena, na elaboração de uma estratégia integrada de manutenção das faixas de gestão de combustíveis, em particular, das exigidas junto dos aglomerados habitacionais e das edificações isoladas.

Todos concordaram que face à realidade do concelho é necessário unir esforços para melhorar a eficácia destas ações de prevenção e, deste modo, garantir que haja condições mais adequadas para enfrentar a “época de incêndios”.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário