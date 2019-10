Reunião de preparação da XXII Feira Gastronómica do Porco em Boticas

Decorreu esta quinta-feira, dia 17 de outubro, no salão Nobre dos Paços do Concelho, mais uma reunião entre a autarquia e os produtores de fumeiro, a fim de acertar os últimos pormenores relativos à XXII Feira Gastronómica do Porco.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, falou de alguns aspetos importantes sobre a 22º edição do certame.

O alargamento da duração do certame de três para quatro dias é uma das novidade do evento. Assim, a 22ª Feira Gastronómica do Porco decorrerá de 9 a 12 de janeiro de 2020 (quinta-feira a domingo), no Pavilhão Multiusos de Boticas.

“Esta tomada de decisão fundamentou-se na opinião e interesse demonstrados pela maioria dos produtores de fumeiro. É óbvio que mais um dia de feira implica custos acrescidos para a autarquia, no entanto e tendo em conta o impacto que o certame tem na economia do nosso Concelho, consideramos que esta decisão seja benéfica para todos”, referiu o autarca.

Fernando Queiroga também comunicou aos produtores que a autarquia vai, mais uma vez, comparticipar os custos relativos ao abate dos porcos destinados para a feira, desde que este seja realizado no Matadouro Regional do Barroso.

De forma a que o fabrico de fumeiro e enchidos continue a primar pelo rigor e qualidade, os produtores vão participar, na próxima semana, em mais uma ação de formação sobre segurança e higiene alimentar.