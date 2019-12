Reunião da Comissão de Acompanhamento das Barragens do Tâmega em Cabeceiras de Basto

A Comissão de Acompanhamento Ambiental do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (CAASET) deslocou-se, no dia 11 de dezembro, a Gondiães e Arosa, em Cabeceiras de Basto, para ver os trabalhos efetuados nas medidas compensatórias relacionadas com a flora e fauna.

De tarde, o grupo visitou a frente de obra da barragem de Daivões, a construção da nova ponte sobre o Tâmega e o acesso de Viela, em Ribeira de Pena.

No dia seguinte, realizou-se a XV reunião da CAASET, no Museu da Escola-Casa da Cultura de Ribeira de Pena. Neste encontro foi efetuado um ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos, um balanço do processo de realojamento, uma análise à visita à frente de obra e a calendarização dos próximos trabalhos.