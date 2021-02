O retiro anual dos Padres da Diocese de Vila Real decorreu de 25 a 29 de janeiro, este ano de uma forma inédita, através de uma plataforma digital. Na impossibilidade de se poderem deslocar ao Sameiro (Braga) ou Avessadas (Marco de Canaveses), como era costume, os presbíteros vila-realenses escutaram atentamente, durante quatro dias, as reflexões propostas pelo senhor P.e Alpoim Portugal, da Ordem dos Carmelitas Descalços, tendo como tema “Jesus: Centro e Reforma da Nossa Vida”.

No dia 25, a partir das 21 horas, depois da breve introdução feita pelo senhor D. António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real, o orientador do retiro deixou no ar a pergunta que serviria de base às reflexões feitas nos três dias seguintes, de manhã e de tarde:

“Porquê continuar a falar, nós, sobretudo, sobre Jesus Cristo e o seguimento de Cristo? Não estará já tudo dito e redito? Que mais se poderá acrescentar à experiência dos grandes seguidores de Jesus como foram Paulo de Tarso, Orígenes, Gregório de Nisa, Agostinho, Francisco de Assis, Domingos de Gusmão, Teresa de Ávila, João da Cruz, S. Kierkegaard, D. Bonhoeffer, Charles de Foucauld…?”

Participaram no retiro cerca de 25 sacerdotes da Diocese. Além do momento comum das reflexões, cada um procurou, no recolhimento da sua residência, viver estes dias na oração e meditação da Palavra de Deus que nos chama a seguir e a imitar Jesus Cristo, nosso Salvador e modelo de vida. De forma especial, na celebração diária da Eucaristia realizou-se o encontro vital com Aquele que nos quer transformar, para connosco transformar o mundo.

Padre Manuel Coutinho, Vigararia do Clero